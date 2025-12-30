Más de 200 funcionarios dejaron el gobierno de Milei

Desde la asunción de Javier Milei, el gobierno nacional atraviesa una dinámica de recambios internos que no tiene antecedentes recientes. En poco más de dos años de gestión, ya se contabilizan más de 200 salidas de funcionarios políticos, un número que se aceleró durante 2025, cuando casi un centenar de cargos jerárquicos abandonaron la administración. La magnitud de las renuncias y desplazamientos reavivó el debate sobre la estabilidad del gabinete, la capacidad de gestión y el estilo de conducción del Ejecutivo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo Pablo Salinas advirtió que hasta el momento hay 205 funcionarios que dejaron sus cargos desde el inicio del gobierno, todos con rango de subsecretario hacia arriba. Según detalló, solo en lo que va de 2025 la cifra ronda los 90 casos, lo que convierte a esta gestión en la de mayor ritmo de salidas desde 1983. Para el especialista, el fenómeno se explica por un armado acelerado del equipo tras el triunfo electoral, la incorporación de perfiles sin experiencia en la gestión pública y un esquema de toma de decisiones “muy concentrado”, donde las disidencias internas suelen derivar en desplazamientos inmediatos.

Salinas también remarcó que la rotación no se limita a cargos secundarios, sino que alcanzó áreas clave del Estado, con múltiples cambios en ministerios estratégicos y organismos sensibles. A su vez, señaló que, si bien es positivo que se aparte a funcionarios involucrados en polémicas o sospechas, el problema es la falta de investigaciones posteriores que permitan esclarecer responsabilidades. En ese marco, sostuvo que el elevado número de renuncias será un dato central para analizar el funcionamiento político del gobierno a futuro y su impacto tanto en la gestión interna como en la proyección institucional del país.