Cloacas desbordadas en Pinamar, pero con temporada récord

El inicio de la temporada de verano en Pinamar quedó atravesado por un grave episodio sanitario: el desborde del sistema cloacal que provocó el corte de la Ruta 11, a la altura del kilómetro 398, y la inundación de comercios de la zona con fluidos altamente contaminantes. El hecho ocurrió en plena llegada masiva de turistas y volvió a exponer una problemática estructural que el distrito arrastra desde hace décadas, justo cuando la ocupación turística supera el 90% y la ciudad vive uno de los veranos más concurridos de los últimos años.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Cristian Echeverría, periodista de Pinamar, explicó que el colapso se produjo por el rebalse de los piletones donde desembocan los líquidos cloacales del partido. “Es una vieja promesa política que tiene por lo menos 20 años: la planta de tratamiento de líquidos cloacales. El año pasado se firmó un convenio y ya hay contenedores en el lugar; lo que se espera es que este año finalmente arranque la obra, porque esto necesita una solución de fondo”, señaló. Según detalló, la situación generó un escenario “muy desagradable”, con materia fecal sobre la ruta y en un supermercado, y requirió la intervención de la cooperativa local, la policía vial y la policía ecológica por tratarse de residuos insalubres.

Pese a este cuadro crítico, Echeverría remarcó que la temporada avanza con fuerza. “Hay muchísima gente, no solo de Buenos Aires sino de todo el país. Me sorprende porque pensé que por la situación económica iba a haber menos turismo, pero Pinamar está llena”, afirmó. También destacó que, si bien los precios registraron aumentos respecto del año pasado, la oferta es amplia y el consumo se mantiene. En ese contexto, advirtió que el desafío será evitar que problemas estructurales como el colapso cloacal opaquen una temporada que, hasta ahora, se perfila como muy buena y clave para la economía local.