La captura de Maduro y un nuevo tablero de poder en América

La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos abrió una etapa de fuerte incertidumbre en Venezuela y reconfiguró de inmediato el escenario geopolítico regional. La salida abrupta del líder chavista dejó un vacío inicial de poder, tensiones internas y señales contradictorias desde Washington, mientras actores clave como China y Rusia optaron por un silencio llamativo. En ese contexto, el foco pasó rápidamente a la transición política, al control de los recursos energéticos y al reposicionamiento de Estados Unidos en América Latina bajo una lógica de esferas de influencia.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Tobías Belgrano, analista internacional, sostuvo que el proceso fue “desprolijo” desde el punto de vista comunicacional y político, pero rápidamente encontró un cauce pragmático. Según explicó, Delcy Rodríguez emergió como la figura central de la continuidad del poder chavista, con respaldo de las Fuerzas Armadas y capacidad real de control del aparato estatal. Para Belgrano, Washington priorizó la gobernabilidad y la estabilidad antes que una ruptura total del régimen: “A Trump le resulta cómodo alguien que tenga la botonera y garantice que no haya un escenario de guerra civil”, afirmó, al tiempo que señaló el interés estratégico de Estados Unidos por el petróleo venezolano y por desplazar a China de ese mercado.

El analista también remarcó que el nuevo escenario confirma el fin de un orden internacional basado en reglas y consensos, y el retorno a una lógica de poder duro entre grandes actores. La falta de reacción de Rusia y China ante la captura de Maduro refuerza, según Belgrano, la idea de un mundo dividido en esferas de influencia, con América Latina bajo una renovada doctrina Monroe. En ese marco, advirtió que Venezuela atraviesa una transición que, lejos de implicar una apertura democrática, muestra signos de continuidad represiva, mientras la región, y países como la Argentina, deberán redefinir su posición frente a un tablero global cada vez más realista y menos institucional.