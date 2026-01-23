EE.UU y Brasil, los grandes faros del calendario electoral 2026

El 2026 tendrá un calendario electoral cargado de definiciones clave a nivel internacional, con comicios que no solo ordenarán la política interna de varios países, sino que también impactarán en los equilibrios regionales y globales. En ese escenario, algunas elecciones concentran una atención especial por su peso económico, político y simbólico, especialmente desde la mirada argentina, que observa cómo esos procesos pueden incidir en alianzas estratégicas, relaciones comerciales y dinámicas diplomáticas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Felipe Galli, analista internacional y especialista en elecciones, señaló que el epicentro del año estará puesto en Estados Unidos y Brasil. En el caso norteamericano, remarcó la importancia de las elecciones legislativas de medio término, que podrían complicar seriamente la gobernabilidad de Donald Trump si los demócratas logran quedarse con la Cámara de Representantes. Según explicó, más allá de que históricamente el oficialismo suele perder en este tipo de comicios, el foco estará en la magnitud del resultado y, sobre todo, en la reacción del propio Trump frente a una posible derrota. En paralelo, Galli destacó que esos comicios también comenzarán a ordenar la interna republicana de cara a la sucesión presidencial de 2028.

En Brasil, en tanto, subrayó que todo indica una probable reelección de Lula da Silva, favorecida tanto por una gestión considerada estable como por la debilidad de una oposición aún golpeada tras la inhabilitación de Jair Bolsonaro, lo que reduce las chances de un liderazgo competitivo de la derecha.

Galli también mencionó otros procesos electorales que vale la pena seguir de cerca durante 2026:

Colombia: elecciones atravesadas por el desgaste del oficialismo.

elecciones atravesadas por el desgaste del oficialismo. Perú: un escenario político fragmentado y con fuerte desconfianza institucional.

un escenario político fragmentado y con fuerte desconfianza institucional. Costa Rica: comicios que pondrán a prueba la estabilidad de su tradicional sistema democrático.

comicios que pondrán a prueba la estabilidad de su tradicional sistema democrático. Hungría: una nueva instancia clave para medir la fortaleza del proyecto de Viktor Orbán en Europa.

una nueva instancia clave para medir la fortaleza del proyecto de Viktor Orbán en Europa. Suecia: elecciones relevantes en el marco del avance de fuerzas conservadoras en el continente.

elecciones relevantes en el marco del avance de fuerzas conservadoras en el continente. Nepal: un proceso poco visible, pero central para la estabilidad política del sur de Asia.