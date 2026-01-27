Francesca Baruzzi vuelve a liderar a la delegación argentina en Milano-Cortina 2026

A 10 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, el esquí alpino argentino vuelve a tener una figura de referencia en el plano internacional. Francesca Baruzzi, atleta de 27 años oriunda de San Carlos de Bariloche, fue confirmada como abanderada de la delegación nacional, un rol que ya había ocupado en Beijing 2022. Con una extensa trayectoria iniciada en 2014, la esquiadora llega a su segunda cita olímpica en plena madurez deportiva, respaldada por resultados destacados como el Top 30 en el Campeonato Mundial de Cortina d’Ampezzo 2021 y otro Top 30 en la Copa del Mundo de Kranjska Gora 2025, además de sus sólidas actuaciones en la última temporada del circuito internacional.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Francesca Baruzzi expresó el orgullo que representa portar nuevamente la bandera argentina en un evento de esta magnitud y aseguró que vive esta experiencia con una intensidad diferente a la de Beijing. “Ahora me agarra mucho más preparada y con más experiencia. Estos últimos cuatro años trabajé para llegar en mi mejor momento”, señaló la esquiadora. Además, destacó la emoción especial que tendrá la ceremonia inaugural en Milano, con público presente y en un escenario emblemático como el estadio San Siro, algo que no pudo vivirse en la edición anterior, marcada por las restricciones sanitarias.

De cara a la competencia, Baruzzi competirá en slalom, slalom gigante y super-G, y no oculta sus ambiciones deportivas. Si bien reconoce la dificultad de subirse al podio en un deporte dominado por potencias europeas y figuras como Mikaela Shiffrin, remarcó que su objetivo claro es lograr un diploma olímpico y pelear por un Top 8, especialmente en slalom gigante, su prueba más fuerte. Al mismo tiempo, valoró el crecimiento del interés por los deportes de invierno en Argentina y el surgimiento de nuevos referentes, y confió en que su recorrido pueda servir como inspiración para las generaciones más jóvenes que sueñan con representar al país en la nieve olímpica.