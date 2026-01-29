Señales de una posible disputa geopolítica en Ushuaia

La intervención del puerto de Ushuaia por parte del gobierno nacional abrió una fuerte controversia política e institucional en Tierra del Fuego, en un contexto atravesado además por la llegada de una comitiva de congresistas de Estados Unidos que alimentó especulaciones sobre el interés estratégico de la región. El decreto del Ejecutivo nacional solamente avanzó sobre el área operativa del puerto, pese a que los argumentos oficiales remiten a supuestas irregularidades económicas. A esto se sumó el aterrizaje de un avión oficial estadounidense con legisladores, una visita que no fue informada previamente y que se dio apenas horas después de la intervención, en una zona clave por su proyección antártica.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista Jota Fernández explicó que la medida “no cierra desde lo legal ni desde lo político”, ya que la ley nacional de puertos no habilita al Ejecutivo a intervenir un puerto provincial de este modo. Según detalló, los propios trabajadores habían denunciado malos manejos administrativos, pero el gobierno nacional nunca precisó cifras ni hechos concretos, y avanzó directamente sobre el control operativo. Fernández también advirtió por la situación laboral: con apenas una quincena de empleados sosteniendo uno de los puertos con mayor movimiento turístico del país, muchos fueron presionados a tomar licencias sin goce de sueldo, quedando en un limbo que podría derivar en la pérdida de sus puestos.

El periodista fueguino también puso el foco en el itinerario de la delegación estadounidense, integrada por miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que incluyó visitas al Parque Nacional, al glaciar Martial y a la Laguna Esmeralda. Sobre este último punto, Fernández subrayó que se trata de un sendero emblemático que atraviesa unas 800 hectáreas de bosque nativo y que está incluido en un proyecto de privatización impulsado desde Nación, con vínculos directos con el mismo grupo empresario que alojó a la comitiva. “Nada está aislado: el puerto, la visita, la Laguna Esmeralda y la Antártida forman parte de un mismo mapa”, sostuvo, y concluyó que Ushuaia aparece cada vez con más claridad como una pieza estratégica en una disputa geopolítica de largo plazo que excede largamente a la coyuntura local.