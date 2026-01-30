El sable de San Martín y la disputa por su significado histórico

La decisión del gobierno nacional de trasladar el sable corvo de José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos reavivó una vieja discusión sobre el sentido y el destino de una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina. Actualmente exhibido en el museo, el arma que acompañó al Libertador desde su regreso a Buenos Aires en 1812 forma parte de un acervo patrimonial que reconstruye su trayectoria política y militar. El cambio de custodia dispuesto para febrero vuelve a poner en debate si debe permanecer en un ámbito museístico abierto al público general o regresar al espacio castrense.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Beatriz Bragoni, historiadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo y presidenta de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, calificó la medida como “desafortunada” y advirtió que implicaría “seccionar la memoria”. Según explicó, el Museo Histórico Nacional no solo garantiza condiciones adecuadas de preservación, sino que además contextualiza el sable dentro de un conjunto mayor de objetos y relatos que permiten comprender el proceso de las independencias sudamericanas. “Llevarlo al regimiento supone adscribirlo a un sector, el militar, cuando se trata de una reliquia que debe ser apreciada en un circuito más amplio y diverso”, sostuvo. Para Bragoni, la disputa actual reactualiza tensiones históricas en torno a la apropiación simbólica de la figura de San Martín, especialmente desde el auge del nacionalismo militar a mediados del siglo XX.

La historiadora repasó además la trayectoria del sable: comprado en Londres en 1811, legado por San Martín a Juan Manuel de Rosas en reconocimiento a la defensa de la soberanía ante agresiones extranjeras y finalmente donado al Estado argentino a fines del siglo XIX. Recordó también los robos sufridos en la década del 60 y las decisiones políticas que alternaron su custodia entre el museo y los Granaderos. En ese marco, subrayó que la controversia excede la cuestión de la seguridad o el acceso público y se inscribe en una “puja por el significado de la reliquia y por el lugar de San Martín en la cultura histórica y la mitología nacional”.