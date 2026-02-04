Sociedad

Europa acelera el debate sobre redes sociales y adolescencia

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad4 febrero, 2026
La decisión de países como Reino Unido, Francia y, recientemente, España de impulsar la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años reavivó un debate global sobre salud mental, consumo digital y responsabilidad parental. El presidente español Pedro Sánchez anunció que avanzará en esa línea y exigirá a las plataformas mayores controles de verificación de edad, en un contexto donde también crecen las restricciones al uso de celulares en escuelas y la preocupación por el impacto de los algoritmos en niños y adolescentes. Australia ya cuenta con una legislación propia desde noviembre pasado. 

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la psicóloga Daniela Gasparini advirtió que las nuevas generaciones “ya nacen insertas en la era digital” y que el fenómeno se profundizó de manera exponencial tras la pandemia. La especialista señaló que el uso excesivo de redes sociales genera “dependencia” y que empiezan a observarse “déficits cognitivos” vinculados a la memoria, la atención y la concentración, además de síntomas que definió como “malestares de época”. También alertó sobre el FOMO (el miedo a quedarse afuera), la exposición a discursos de odio, trastornos de la imagen corporal y riesgos graves como el grooming, la explotación y el abuso. “Son situaciones de riesgo exponencial”, remarcó.

Sin embargo, Gasparini planteó que la prohibición por sí sola no alcanza. “Cuando algo es prohibitivo, es más atractivo”, explicó, al tiempo que sostuvo que los adolescentes suelen encontrar mecanismos para eludir las restricciones. Para la psicóloga, la clave está en la regulación acompañada de prevención y concientización: “Con prohibición sola no alcanza, tiene que haber concientización y prevención”. En ese esquema, puso el foco en los adultos, a quienes consideró responsables de regular y supervisar el consumo digital en un contexto atravesado por el estrés laboral y la falta de tiempo. “Somos los responsables de que los chicos estén en situación de consumo excesivo y en riesgo”, concluyó.

Escuchá la entrevista con Daniela Gasparini en FRECUENCIA ZERO y compartí.
