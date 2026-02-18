Turismo, reforma laboral y la verdad de los números

Luego del fin de semana XXL de Carnaval se registraron altos números de movimiento turístico en distintos puntos de la costa argentina, provincias como Córdoba y Buenos Aires por los diversos eventos culturales que se dieron. Estos números te podrían llevar a pensar que la economía argentina se encuentra más estable para quienes trabajan en el rubro o cuentan con una Pyme, sin embargo, el aumento de actividad no garantiza automáticamente mayores ganancias.

En comunicación con Frecuencia Zero, charlamos con Gisela Larzabal, especialista en crecimiento económico-financiero de Pymes, quien nos explicó que el eje central en este contexto turístico junto a la reforma laboral que se encuentra en debate y traerá nuevos cambios en el ámbito laboral, es claro: más ventas y más reglas generan más variables que el empresario deberá gestionar, por lo que antes de celebrar el contexto favorable que trae el turismo, las empresas tienen que mirar el cuadro de resultados y, sobre todo, la caja.

En relación con la media sanción de la reforma laboral y cómo ayudaría a las Pymes remarca que el costo laboral real excede ampliamente el salario nominal, ya que incluye cargas sociales, ART, vacaciones, aguinaldo e indemnizaciones. En ese contexto, la reforma puede modificar la estructura de costos mediante el banco de horas, por ejemplo, pero no elimina gastos, sino que los reordena.

“Una PyME no puede tomar decisiones basándose en posturas políticas, sino en números.” comenta Gisela.

Por otro lado, la flexibilidad que podría traer la reforma, sólo sería beneficiosa si existe una planificación financiera y operativa dentro de la empresa.

Escuchá la columna completa a continuación ¡No te la pierdas!