Entre gritos y malas palabras Diputados aprobó la reforma laboral

En la madrugada del viernes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de la reforma laboral con 135 votos positivos, 115 negativos y ninguna abstención; con la eliminación del artículo 44 que mencionaba la modificación del régimen de licencias médicas y establecía que durante dichas licencias el sueldo podría reducirse del 50 al 75% según la enfermedad.

El debate que llevó largas horas se vio protagonizado por fuertes cruces entre diputados de diversos bloques, burlas directas e indirectas, negociaciones y análisis de los artículos. La gran cantidad de clips virales que se encontraron en las redes sociales durante la discusión en la Cámara, abstraídos del canal de Youtube de la Cámara, dejaron en evidencia las faltas de respeto que se producen constantemente en el Congreso, el mal trato entre quienes nos representan a los argentinos y el poco profesionalismo que tienen gran parte de los integrantes a la hora de tratar un proyecto tan importante como lo es la reforma laboral que cambiará la vida de millones de argentinos.

En comunicación con Frecuencia Zero charlamos con el politólogo Emmanuel Boente Brusa, quien destacó el rol de las alianzas parlamentarias y remarcó cómo la discusión expuso tensiones internas entre bloques, estrategias divergentes dentro de la oposición y un uso intensivo de herramientas reglamentarias.

«Ese es el problema que viene teniendo el Congreso hace bastantes años, de no discutir lo que

son las leyes, lo que son los proyectos. Quizás porque muchos integrantes tampoco están

preparados.» menciona Boente Brusa sobre el parecido a un show mediático que brindaron los Diputados durante la sesión.

Si adentro del Congreso los integrantes no se escuchan entre sí a la hora de debatir y definir el futuro de los argentinos, no podemos esperar que afuera en la calle, exista el respeto mutuo y no se ejerza violencia constantemente por diferencias políticas.

Escuchá la entrevista completa ahora ¡No te la pierdas!