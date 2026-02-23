Antártida Argentina: historia, ciencia y soberanía en primera persona

El pasado 22 de febrero fue el Día de la Antártida Argentina, día para recordar la inauguración de la primera estación meteorológica en las Islas Orcadas del Sur en 1904, donde hace 122 años permanecemos. Este hito marcó un antes y un después en la historia argentina, dando comienzo de esta manera a la presencia civil y científica ininterrumpida en el continente.

En comunicación con Frecuencia Zero, charlamos con Enrique Coro, integrante de tres campañas a la Antártida Argentina, quien contó su experiencia en el continente blanco como una vivencia profundamente humana y colectiva junto a sus compañeros, con quienes compartió el aislamiento durante largos meses de frío. A través de un viaje por sus recuerdos, cuenta su rutina en las bases Esperanza, San Martín y Belgrano donde aprendió a vivir en temperaturas extremas de frío.

En sus palabras y experiencia, la Antártida aparece no solo como un destino geográfico, sino como una forma de vida que exige preparación física, técnica y psicológica. Enrique destaca la presencia del país en la Antártida desde 1904, de manera civil y científica, consolidando a Argentina como uno de los países con mayor trayectoria antártica, combinando sus investigaciones científicas, cooperación internacional y logística militar. La construcción de bases, las expediciones y la evolución tecnológica forman parte del legado argentino.

“Hay que conservar el ecosistema y está prohibida la explotación económica.” menciona Coro y remarca que nuestras bases son muy importantes y estratégicas para el país ya que representa proyección bicontinental, preservación ambiental, investigación científica clave para entender el clima global y una presencia geopolítica inigualable.

En su voz, esta importancia se traduce en orgullo, pertenencia y memoria: la sensación de haber sido parte de una historia mayor, donde cada campaña es tanto una misión personal como un capítulo del vínculo histórico entre la Argentina y la Antártida.

