Milei y la moral como eje de una nueva etapa política

El presidente Javier Milei inauguró el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso de fuerte tono doctrinario, en el que volvió a colocar a la “moral” como fundamento de su proyecto político. Lejos de limitarse a un balance de gestión, el mandatario presentó una hoja de ruta legislativa centrada en reformas estructurales (judiciales, electorales, penales y económicas) bajo la premisa de reconstruir el Estado sobre principios éticos vinculados a la defensa irrestricta de la propiedad privada y la libertad individual.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Esteban Chiacchio sostuvo que el mensaje presidencial no fue meramente técnico ni administrativo, sino “eminentemente ideológico”, y remarcó que Milei busca consolidar una narrativa donde la política se ordena en términos morales antes que pragmáticos. Según el politólogo, el presidente planteó una dicotomía clara entre un modelo que asocia al Estado con privilegios y prebendas, y otro que reivindica el mérito y el mercado como criterios rectores. En esa lógica, explicó, cada proyecto anunciado funciona como pieza de una arquitectura mayor que pretende redefinir las reglas institucionales de largo plazo.

Para Chiacchio, la apelación a la moral no es casual sino estratégica: le permite al oficialismo dotar de coherencia a su programa de reformas y, al mismo tiempo, interpelar a su base electoral en términos culturales. A su entender, el discurso buscó reafirmar liderazgo y marcar agenda en un año clave para la consolidación parlamentaria del Ejecutivo, apostando a que la discusión pública se desplace del terreno coyuntural hacia un debate más estructural sobre el rol del Estado y la herencia del kirchnerismo.