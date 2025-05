Biondini promete orden con justicia social en la Legislatura Porteña

El candidato a legislador porteño por el Frente Patriota Federal habló tras el debate que reunió a los 17 candidatos que encabezan las listas rumbo a las elecciones del próximo 18 de mayo. En términos generales, resumió sus 14 propuestas bajo la consigna de “orden con justicia social” e hizo foco en las problemáticas de la seguridad, la educación y la salud: “no quiero un estado policial, no quiero el modelo Bullrich; lo que no me gusta del modelo de la Ciudad es que se convirtió en un negocio, dejó de ser una ciudad para manejarse bajo la lógica comercial”, expresó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, César Biondini relató que la mayor preocupación de los vecinos es la inseguridad. En consecuencia, su espacio propone la creación de una policía judicial independiente del Ejecutivo porteño, que se dedique exclusivamente a la investigación de delitos: “la policía de la Ciudad está condicionada por el poder político”, denunció. Asimismo, planteó la posibilidad de “democratizar el Ministerio Público Fiscal” y que el Fiscal General de la Ciudad sea elegido por votación popular.

Por otro lado, en el ámbito de la educación, prometió impulsar “escuelas públicas de doble turno optativo” con talleres culturales, tecnológicos y artísticos por la tarde, así como también reforzar la alimentación de los niños que van a estudiar: “un chico con hambre no aprende”, manifestó. En cuanto a la salud, adelantó que presentará proyectos para establecer botones antipánico para los médicos que son víctimas de episodios de violencia y que reclamará un mayor reconocimiento al personal de enfermería como personal de salud. “Jorge Macri destinó el año pasado el 16% del presupuesto de la Ciudad a salud, pero sub ejecutó solo el 49% y lo destinó a cuestiones que nadie sabe”, agregó.