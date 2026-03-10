Crece la preocupación por las dificultades para llegar a fin de mes

Un informe reciente de Opina Argentina sobre la situación económica de los hogares argentinos advierte que cada vez más personas tienen dificultades para cubrir sus gastos mensuales. Según distintos relevamientos, alrededor de cuatro de cada diez argentinos aseguran que no llegan a fin de mes, en un contexto marcado por la persistencia de la inflación, la lenta recuperación del poder adquisitivo y paritarias que en muchos casos quedan por debajo del aumento de precios.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo y director de la consultora Opina Argentina, Andrés Gilio, señaló que los datos de su encuesta mensual muestran un deterioro en las percepciones económicas de la población. “Hay una tendencia clara en los últimos meses: las expectativas económicas están empeorando”, explicó. Según detalló, mientras a fines del año pasado alrededor del 30% de los consultados decía que no llegaba a fin de mes, actualmente ese porcentaje supera el 40%, lo que refleja un incremento en las dificultades cotidianas para afrontar los gastos.

El especialista advirtió además que el problema no se limita al número puntual sino a la evolución de la tendencia. “Lo importante no es la foto sino la película”, sostuvo, al remarcar que el deterioro en la percepción económica puede impactar en la evaluación del gobierno. En ese sentido, señaló que la principal apuesta política de la gestión actual es la baja de la inflación y que, si la sociedad empieza a percibir que ese problema no se resuelve o que el costo social es demasiado alto, podría generarse un escenario más complejo en términos políticos.