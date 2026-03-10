Política

El entorno de Villarruel empieza a instalar su posible candidatura presidencial

Las tensiones entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volvieron a quedar en evidencia en las últimas semanas, en medio de críticas provenientes de sectores del oficialismo y gestos de distanciamiento dentro de la fórmula presidencial. En ese contexto, dirigentes cercanos a la titular del Senado comenzaron a instalar públicamente la posibilidad de que compita por la presidencia en 2027, una alternativa que gana espacio en medio de las diferencias internas y de la intensa agenda de recorridas de la vicepresidenta por distintas provincias.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Luis Giachino, referente de La Juan Bautista y cercano a Villarruel, sostuvo que la dirigente reúne condiciones para proyectarse políticamente más allá del actual gobierno. Si bien aclaró que aún no tomó una decisión, aseguró que dentro de su espacio “es una candidata muy posible para 2027” y remarcó que ya trabajan con la expectativa de acompañarla en ese camino. Según planteó, la vicepresidenta podría aportar una “impronta distinta” al proceso político actual.

El dirigente también defendió la agenda federal que viene desarrollando Villarruel y la vinculó con su rol institucional como titular del Senado. En ese sentido, destacó que mantiene diálogo con dirigentes de distintos espacios políticos y consideró que su perfil apunta a construir consensos más amplios. No obstante, evitó dar por cerrada la relación con el oficialismo y afirmó que “en política todo es posible”, al dejar abierta la puerta a eventuales recomposiciones en el futuro.

