La mayoría de trabajadores enfrenta dificultades para alimentarse en su jornada laboral

Un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina reveló que el 83,5% de los trabajadores asalariados del país enfrenta algún tipo de vulnerabilidad alimentaria durante su jornada laboral y que uno de cada cinco directamente no come. La primera encuesta nacional sobre alimentación de trabajadores relevó 1.171 casos con representatividad nacional y analizó cómo impacta la pérdida del poder adquisitivo en los hábitos alimentarios, así como las condiciones en las que los asalariados se alimentan en el trabajo. Entre los principales hallazgos se destacan el salto de comidas por motivos económicos, la elección de alimentos menos nutritivos y la falta de pausas para comer.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la investigadora Lucrecia Freije explicó que el trabajo identificó dos formas centrales de privación alimentaria: saltearse comidas y optar por alimentos de menor calidad nutricional debido a restricciones económicas. Según detalló, cerca del 60% de los trabajadores admite omitir comidas por falta de recursos y más de la mitad combina esa situación con la compra de alimentos más baratos y menos saludables, muchas veces ultraprocesados o con alto contenido calórico. “Cuando se restringe tanto la cantidad como la calidad de los alimentos estamos hablando de más de la mitad de la población asalariada”, advirtió.

La investigadora también señaló que el ámbito laboral puede ser clave para mejorar los hábitos alimentarios, aunque en la Argentina el debate recién comienza. Freije indicó que apenas el 44% de los trabajadores recibe algún tipo de aporte de su empleador para la alimentación y que ese beneficio suele concentrarse en empleados de mayores ingresos o grandes empresas. En ese contexto, planteó que mecanismos como tarjetas alimentarias con incentivos fiscales, infraestructura básica en los lugares de trabajo o acuerdos con servicios gastronómicos podrían contribuir a mejorar la nutrición de los trabajadores y fomentar pausas que también fortalezcan la convivencia y la comunicación entre colegas.