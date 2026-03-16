Derrumbe en Parque Patricios y cuestionamientos a los controles de la Ciudad

El derrumbe de una estructura en un complejo habitacional de Parque Patricios volvió a encender las alarmas sobre los controles en las obras de la Ciudad de Buenos Aires. El colapso de un entrepiso sin vigas sobre un estacionamiento obligó a evacuar a cientos de familias y abrió una investigación judicial para determinar las causas y responsabilidades. Un informe preliminar señaló que el colapso habría sido previsible, mientras los vecinos ya habían denunciado filtraciones y problemas estructurales en el lugar.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, María Eva Koutsovitis, ingeniera civil e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, sostuvo que este tipo de tragedias suele responder a múltiples factores. Según explicó, la estructura que se derrumbó tenía encima un jardín que habría generado una sobrecarga superior a la admisible, agravada por filtraciones continuas que pudieron corroer las armaduras de hierro del hormigón y debilitar su resistencia. Además, indicó que el informe de Bomberos también detectó problemas en la unión entre la losa y las columnas, lo que habría provocado un “efecto de punzonado” que terminó en el colapso de la estructura.



La especialista remarcó que las responsabilidades podrían alcanzar a distintos actores, entre ellos la empresa constructora Ecosud, la administración del complejo y el propio Gobierno porteño, que tiene la obligación de controlar las obras. También cuestionó la respuesta oficial tras el derrumbe y señaló que muchas familias no recibieron asistencia habitacional hasta que intervino la Justicia. “Hoy hay cerca de 300 familias que no saben cuándo van a poder volver a sus casas”, advirtió, y reclamó un peritaje independiente sobre todo el complejo para descartar riesgos estructurales en el resto de los edificios.