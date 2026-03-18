La guerra en Medio Oriente tensiona el petróleo, pero el mercado prevé estabilidad

La escalada del conflicto en Medio Oriente sacudió el mercado energético global a partir de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El precio del barril de crudo superó los 100 dólares en medio de la incertidumbre por posibles interrupciones en la oferta, el impacto sobre rutas clave como el estrecho de Hormuz y el encarecimiento de costos logísticos y de seguros. Sin embargo, a pesar de la volatilidad inmediata, los mercados proyectan un escenario de estabilización en el corto plazo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Luis Bolomo, especialista en energía, sostuvo que, si bien el precio actual refleja la tensión bélica, los contratos a futuro muestran una tendencia a la baja, con valores cercanos a los 70 dólares en los próximos meses. Según explicó, esto responde a un aumento de la oferta global impulsado por la producción no convencional y por países que buscan aprovechar los altos precios actuales. Además, señaló que los costos adicionales derivados del conflicto, como seguros y transporte, ya fueron absorbidos por el mercado, lo que limitaría nuevas subas. “No hay faltante de petróleo en el mundo”, remarcó, al tiempo que relativizó el impacto de Irán en el abastecimiento global.

El especialista también destacó que Argentina podría beneficiarse de este contexto gracias al desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de sus exportaciones energéticas, aunque advirtió que aún existen limitaciones de infraestructura. Proyectó que el superávit energético podría crecer significativamente en los próximos años, mientras que en el corto plazo el país seguirá necesitando importar gas durante el invierno. En cuanto al escenario internacional, consideró que Europa enfrentará mayores dificultades energéticas y que Venezuela no tendrá un rol decisivo en el mercado debido a las características menos competitivas de su crudo.