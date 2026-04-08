Tucumán bajo el agua

El temporal que azotó Tucumán entre la noche del sábado y la madrugada del domingo dejó un saldo devastador: tres personas fallecidas, más de 10.000 familias asistidas y 96 escuelas sin clases. Las lluvias alcanzaron los 270 milímetros en apenas cinco horas en algunas zonas, superando ampliamente las previsiones meteorológicas. Entre las víctimas se encuentra Lisandro, un niño de 12 años que murió electrocutado en el sur de San Miguel de Tucumán, y el matrimonio formado por Mariano Robles y Solana Albornoz, que perdió la vida cuando su auto fue arrastrado por la corriente en Tafí Viejo mientras regresaban de una boda, dejando dos hijos huérfanos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Cynthia Otrera, periodista de Radio LV12 de Tucumán, describió la situación en el sur de la provincia, donde el desborde de los ríos Chirimayo y Medina inundó la localidad de Aguilares. Señaló que, si bien los evacuados se redujeron considerablemente desde el sábado, hay pequeños pueblos como Las Salinas donde el agua todavía no baja porque el suelo está completamente saturado. «Estamos hablando de gente que vive de sus animales», graficó, al describir imágenes de vacas y gallinas con el agua a la altura de las rodillas. También informó que vecinos cortaron la ruta 38 reclamando más ayuda, ante la percepción de que la asistencia del gobierno no era suficiente.

Sobre la respuesta oficial, Otrera señaló que el gobernador Osvaldo Jaldo convocó al Comité de Emergencia y realizó una conferencia de prensa en la que cuestionó el mecanismo de envío de fondos desde la Nación, al entender que el dinero girado como ayuda en realidad se exige devolver como si fuera un préstamo. También remarcó que la provincia arrastra inundaciones desde diciembre, lo que tiene un fuerte impacto en la salud mental de los vecinos afectados. En tanto, la ruta 334, en el sur provincial, permanece cortada porque el agua sigue bajando sin poder drenar, situación que se agrava por la tala indiscriminada en zonas serranas donde los árboles cumplen un rol clave en la absorción del agua.