El hundimiento del General Belgrano en primera persona

A 44 años del hundimiento del ARA General Belgrano durante la Guerra de Malvinas, el recuerdo de aquella tragedia sigue vigente en la memoria colectiva argentina. El 2 de mayo de 1982, el crucero fue atacado por un submarino británico, dejando un saldo de más de 300 tripulantes muertos. En este nuevo aniversario, Rubén Otero, ex combatiente y sobreviviente, revive su historia mientras la lleva al escenario a través de una obra de teatro que busca transmitir lo vivido.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Rubén Otero recordó que, en los días previos al ataque, nunca imaginó que entrarían en combate. “Yo siempre pensé que no íbamos a estar en guerra, que se iba a resolver pacíficamente”, afirmó, señalando la sorpresa que implicó el conflicto. El 2 de mayo lo encontró cumpliendo tareas rutinarias a bordo, hasta que un torpedo impactó el buque. “Fue como chocar contra una montaña, un estruendo de chapas retorcidas y oscuridad total”, relató sobre el momento que marcó el inicio de la tragedia.

Otero describió con crudeza la evacuación del barco, el caos en la cubierta y la lucha por sobrevivir en medio del frío, el petróleo y la desesperación. Tras el hundimiento, pasó 41 horas a la deriva en una balsa hasta ser rescatado. “Mientras podía hacer algo, actuaba. Pero cuando ya dependés de otros, empezás a pensar en tu familia, en si sabrán que estás vivo”, explicó. Hoy, a través del teatro, busca transformar ese recuerdo con «Seguir a Flote», un relato vivo que mantiene la memoria y con el que acerca su experiencia a nuevas generaciones.