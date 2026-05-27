Debate por el Gemelo Digital Social y la falta de regulación de la IA

El Ministerio de Capital Humano anunció el lanzamiento del Gemelo Digital Social, una herramienta basada en inteligencia artificial que busca anticipar escenarios y modelar comportamientos para diseñar políticas públicas. La iniciativa despertó interrogantes sobre el uso de datos públicos y privados, la transparencia de los algoritmos y el alcance que podría tener este sistema en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Belén Ortega, empresaria, conferencista y especialista en IA, explicó que la herramienta “permite generar predicciones de qué puede pasar en contextos sociales, económicos y culturales”, aunque advirtió que todavía no está claro “quién entrena ese modelo” ni de dónde provendrán exactamente los datos utilizados. En ese sentido, señaló que la Argentina avanza hacia un desarrollo tecnológico acelerado, pero sin una regulación específica sobre inteligencia artificial. “Si lanzamos esto, tiene que estar regulado para poder darle transparencia algorítmica a los ciudadanos”, sostuvo.

La especialista también remarcó que los gemelos digitales ya son utilizados en otros países y sectores para prever fallas o analizar comportamientos, aunque alertó sobre los riesgos vinculados a la privacidad y el control de la información. Además, planteó que la expansión de la inteligencia artificial transformará el mercado laboral, con la desaparición de algunos empleos y la creación de nuevos roles. “No nos tiene que asustar, pero sí tenemos que capacitarnos para entenderla y liderarla”, concluyó.