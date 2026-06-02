Colombia define su futuro en un balotaje entre la ultraderecha y la izquierda

Colombia celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales y ningún candidato logró superar el 50% de los votos, por lo que el próximo 21 de junio se realizará el balotaje que enfrentará al abogado y dirigente de ultraderecha Abelardo de la Espriella (43,7%) con el senador de izquierda Iván Cepeda (40,9%). La contienda quedó marcada por una fuerte polarización política y por una diferencia ajustada entre ambos postulantes.

}En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Luis Alfonso Salcedo, director de Telecanal y de la cadena HSCH de Cali, sostuvo que el resultado de la primera vuelta reflejó un país dividido entre dos proyectos políticos antagónicos. Según explicó, el avance de De la Espriella respondió al desgaste de los sectores tradicionales y al crecimiento de un discurso centrado en la seguridad, mientras que Cepeda logró consolidar el respaldo del oficialismo y de los sectores progresistas. También remarcó que la campaña hacia la segunda vuelta estará enfocada en captar a los votantes que apoyaron a otras fuerzas y en reducir la abstención.

Salcedo señaló además que el balotaje se desarrollará en un clima de alta tensión política y que el resultado dependerá en gran medida de la capacidad de ambos candidatos para ampliar sus alianzas más allá de sus núcleos duros. A su entender, la elección definirá no solo el próximo gobierno, sino también el rumbo ideológico de Colombia para los próximos años, en un escenario donde la seguridad, la economía y la gobernabilidad aparecen como los principales ejes de debate.