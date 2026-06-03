A once años de «Ni Una Menos», el reclamo sigue vigente tras el femicidio de Agostina Vega

A once años de la primera movilización de «Ni Una Menos», el movimiento vuelve a marchar este 3 de junio en todo el país en un contexto marcado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. El caso reavivó los cuestionamientos sobre la respuesta de la Justicia y las fuerzas de seguridad ante las denuncias por violencia de género, mientras organizaciones feministas convocan a una nueva jornada de protesta para exigir medidas de prevención y protección.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Mariana Palmero, comunicadora e integrante del colectivo «Ni Una Menos Córdoba», sostuvo que el crimen de Vega es “la expresión de cadenas de negligencia y de impunidades” y cuestionó el accionar judicial durante la búsqueda de la joven. Además, remarcó que el acusado contaba con antecedentes y denuncias previas por violencia de género, por lo que consideró que “se le bajó el precio a la búsqueda” y que no se actuó con la perspectiva de género necesaria desde el primer momento.

Palmero destacó que uno de los principales logros del movimiento fue instalar la problemática de la violencia de género en la agenda pública y fortalecer redes de organización en todo el país. Sin embargo, advirtió que persisten graves falencias institucionales y señaló que en Córdoba acompañan entre 250 y 300 pedidos de búsqueda de mujeres por año. “Nos siguen matando”, afirmó, aunque resaltó como un avance que cada vez más sectores de la sociedad, incluidos los varones, se involucren activamente en la discusión y en la construcción de soluciones frente a la violencia machista.