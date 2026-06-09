Perú espera el resultado final de una elección marcada por la paridad

Perú atraviesa horas decisivas tras la segunda vuelta presidencial entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el de Juntos por Perú, Roberto Sánchez. Con más del 99% de las actas procesadas, la diferencia entre ambos postulantes es mínima y mantiene en vilo al país, mientras las autoridades electorales avanzan con el escrutinio definitivo y crece la expectativa por la proclamación del próximo presidente.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alejandro Montibeller, periodista peruano, señaló que la ajustada definición tiene antecedentes recientes y recordó que la elección anterior también se resolvió por un margen muy estrecho. Además, destacó que ambos candidatos moderaron sus discursos durante la campaña y que, pese a la tensión propia de un resultado tan parejo, mantienen una postura de diálogo mientras esperan el conteo final. También explicó que el respaldo territorial quedó dividido entre distintas regiones del país, con Lima inclinándose por Fujimori y gran parte del sur peruano apoyando a Sánchez.

Por otro lado, Montibeller advirtió que el próximo gobierno deberá enfrentar un escenario de fuerte fragmentación política en el Congreso, donde ninguna fuerza contará con mayoría propia. En ese sentido, consideró que la estabilidad dependerá de la capacidad de negociación de la dirigencia y remarcó que, más allá de quién resulte vencedor, la independencia del Banco Central aparece garantizada, ya que Sánchez ratificó durante la campaña que respetará su autonomía, un aspecto considerado clave para sostener la estabilidad económica del país.