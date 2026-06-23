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Argentina venció a Austria, pero preocupa de cara a los próximos partidos

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad23 junio, 2026
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El equipo de Lionel Scaloni le ganó 2 a 0 a los europeos, con tantos del capitán Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. De esta forma, la Argentina se clasificó a 16avos de final, en tanto que el próximo pasó sera enfrentar a Jordania en la última fecha del grupo J. No obstante, la actuación del equipo despertó dudas de cara al resto del Mundial, sobre todo, si enfrenta a rivales de mayor talla en su camino hacia la final.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista Matías Recchioni opinó sobre el desempeño y sostuvo que a la Argentina «le costó el partido porque Austria logró presionarlo muy bien». A pesar de los tantos de Messi, Recchioni afirmó que «Enzo Fernández fue el mejor jugador del partido», además de ser «el mejor argentino en Europa», superando a pares como Julián Álvarez.

En este sentido, el periodista argumentó que «se está empezando a generar una dependencia en Messi», quien concretó todos los tantos de la albiceleste hasta la fecha. Y, lo más llamativo de todo, fue que arrojó una conclusión sorpresiva: «Messi no jugó tan bien».

 

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