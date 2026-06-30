Venezuela sigue en emergencia mientras crecen las críticas por la respuesta al terremoto

Venezuela continúa atravesando una profunda crisis humanitaria tras el doble terremoto que sacudió el norte del país. Con un saldo oficial de más de 1.700 muertos y 5.000 heridos, las tareas de rescate siguen concentradas en el estado de La Guaira, la zona más afectada, mientras persisten las réplicas y aumentan los cuestionamientos por la lentitud de la asistencia oficial.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Jair Pineda, periodista desde Caracas, describió que la capital intenta recuperar lentamente su actividad, aunque el servicio de metro permanece suspendido y numerosas empresas todavía evalúan los daños estructurales antes de retomar sus tareas. Además, explicó que en La Guaira el suministro eléctrico fue restablecido parcialmente, mientras que las compañías telefónicas implementaron planes de emergencia para restablecer las comunicaciones. El periodista también remarcó que las características del movimiento sísmico, con desplazamientos simultáneos en distintos ejes, provocaron el colapso inmediato de numerosos edificios pese a la existencia de normas de construcción antisísmicas.

Pineda también sostuvo que las principales críticas de la población apuntan a la demora del Gobierno en desplegar la asistencia, ya que las labores de rescate recaen principalmente en Protección Civil y brigadas internacionales. Asimismo, señaló que algunos equipos extranjeros encontraron obstáculos para ingresar al país y advirtió que el número de víctimas podría incrementarse debido a la gran cantidad de cuerpos aún sin identificar. «La prioridad sigue siendo encontrar sobrevivientes y luego determinar qué edificaciones podrán recuperarse para que la población pueda comenzar a reconstruir su vida. La cantidad de muertos podría incrementarse hasta un 40% más», concluyó.