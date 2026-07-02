Sociedad

La UBA regula la Inteligencia Artificial en su institución

Photo of Lucía Senosiain Lucía Senosiain2 julio, 2026
0 67 1 minuto de lectura

La Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, comenzó a implementar una nueva regulación para el uso de la inteligencia artificial en su institución, mediante el desarrollo de una herramienta propia integrada a su plataforma institucional, MIECOM.

Este nuevo sistema funciona dentro de un entorno cerrado y permite que los estudiantes y docentes accedan a un chat de IA entrenado exclusivamente con la bibliografía autorizada por cada cátedra de la facultad para evitar que los estudiantes obtengan información errónea. Además de responder consultas, el chat puede generar actividades personalizadas y brindar devoluciones sobre el desempeño de cada alumno, fortaleciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En comunicación con Frecuencia Zero, la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Natalia Guidolin, explicó que la iniciativa surge como respuesta al uso cada vez más extendido de la IA entre los estudiantes. En lugar de prohibir estas tecnologías, la facultad decidió regularlas y enseñar un uso crítico, responsable y ético, evitando que los alumnos dependan de herramientas externas que pueden ofrecer información poco confiable. 

Guidolin explicó que la regulación es importante porque prepara a los futuros profesionales para un mercado laboral donde la inteligencia artificial va a ser una competencia cada vez más necesaria. El sistema de la UBA protege la privacidad de los datos, garantiza igualdad de acceso para todos los estudiantes y permite un seguimiento más completo del proceso de aprendizaje. Actualmente ya se encuentra en funcionamiento con 184 cursos de diversas carreras.

Escuchá la entrevista completa ahora ¡No te la pierdas! 

Etiquetas
Photo of Lucía Senosiain Lucía Senosiain2 julio, 2026
0 67 1 minuto de lectura
Photo of Lucía Senosiain

Lucía Senosiain

Publicaciones relacionadas

Desde Mamá Cultiva celebran el proyecto de Kulfas

4 junio, 2021

Fiesta de la Cebada Cervecera en Puán

4 enero, 2023

Vuelve el censo de personas en situación de calle

26 enero, 2021

En los hospitales y centros de salud de la CABA cuentan con misoprostol para la Interrupción Legal del Embarazo

29 octubre, 2018

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados Lucas Sebastian Daruich | Manuel Artigas 5952 1° piso CABA | 4682-3122 | diario@noticiariosur.com.ar | DNDA RL-2025-86939276-APN-DNDA#MJ
Botón volver arriba