La UBA regula la Inteligencia Artificial en su institución

La Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, comenzó a implementar una nueva regulación para el uso de la inteligencia artificial en su institución, mediante el desarrollo de una herramienta propia integrada a su plataforma institucional, MIECOM.



Este nuevo sistema funciona dentro de un entorno cerrado y permite que los estudiantes y docentes accedan a un chat de IA entrenado exclusivamente con la bibliografía autorizada por cada cátedra de la facultad para evitar que los estudiantes obtengan información errónea. Además de responder consultas, el chat puede generar actividades personalizadas y brindar devoluciones sobre el desempeño de cada alumno, fortaleciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En comunicación con Frecuencia Zero, la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Natalia Guidolin, explicó que la iniciativa surge como respuesta al uso cada vez más extendido de la IA entre los estudiantes. En lugar de prohibir estas tecnologías, la facultad decidió regularlas y enseñar un uso crítico, responsable y ético, evitando que los alumnos dependan de herramientas externas que pueden ofrecer información poco confiable.

Guidolin explicó que la regulación es importante porque prepara a los futuros profesionales para un mercado laboral donde la inteligencia artificial va a ser una competencia cada vez más necesaria. El sistema de la UBA protege la privacidad de los datos, garantiza igualdad de acceso para todos los estudiantes y permite un seguimiento más completo del proceso de aprendizaje. Actualmente ya se encuentra en funcionamiento con 184 cursos de diversas carreras.

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