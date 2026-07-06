Una argentina hace historia en el hockey sobre hielo

Alma Ameigeiras, defensora de la selección argentina femenina de hockey sobre hielo, se convertirá en la primera jugadora del país en competir en la liga universitaria de Estados Unidos tras obtener una beca deportiva en la State University of New York (SUNY). El logro llega en un momento de crecimiento para la disciplina en Argentina, que este año puso en marcha su primera liga femenina, aunque todavía enfrenta desafíos estructurales, como la falta de una pista techada con medidas olímpicas que permita cumplir con los requisitos internacionales para competir en Mundiales y Juegos Olímpicos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alma Ameigeiras repasó el camino que la llevó desde el hockey sobre patines hasta el hielo y destacó el salto de calidad que significó su paso por Canadá. «Quería darme una oportunidad de practicar hockey sobre hielo más seguido», explicó sobre la decisión que la llevó a instalarse en una academia canadiense, donde fue subcapitana de su equipo antes de recibir la beca para la NCAA. También reconoció que el desafío fue tanto deportivo como personal: «Lo que más me costó fue adaptarme a la forma de relacionarse de la gente», recordó sobre su experiencia en el exterior, aunque valoró el nivel de exigencia que encontró para potenciar su desarrollo.

De cara a su nueva etapa en Estados Unidos, Ameigeiras aseguró que su objetivo es seguir creciendo y abrirles camino a otros jugadores argentinos. «Quiero que todas sepan que se puede llegar, que en Argentina también tenemos esas posibilidades», afirmó, al contar que ya recibe consultas de jóvenes interesados en seguir un recorrido similar. Antes de instalarse en Nueva York, la defensora volverá a vestir la camiseta de Las Águilas en la LATAM Cup 2026, donde la selección buscará volver a pelear por un lugar en la final.