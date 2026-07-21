Economía

El Mundial golpeó al turismo en plena temporada invernal

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad21 julio, 2026
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Las vacaciones de invierno representan uno de los períodos más importantes para la actividad turística, especialmente tras la baja estacional de mayo y junio. Sin embargo, el sector hotelero transita un inicio de temporada con niveles de ocupación por debajo de los habituales y mantiene expectativas de recuperación durante los próximos días, impulsadas por el comienzo del receso escolar en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), explicó que la ocupación promedio ronda actualmente el 50%, lejos del 75% que suele registrarse en una temporada invernal. Si bien destinos como Ushuaia, Bariloche y San Martín de los Andes muestran mejores números, atribuyó el bajo nivel de reservas al impacto que tuvo el Mundial, ya que muchos argentinos y turistas de países vecinos optaron por viajar a Estados Unidos para seguir el certamen. No obstante, confió en que la demanda aumente durante la segunda semana del receso.

El dirigente también señaló que las estadías cortas se consolidaron como una tendencia desde la pandemia, con viajeros que eligen realizar más escapadas a lo largo del año en lugar de unas vacaciones extensas. Además, sostuvo que la competitividad del turismo argentino depende de una reducción de la presión impositiva más que de modificaciones en el tipo de cambio, y afirmó que esa es la principal demanda que el sector mantiene ante los gobiernos para incentivar el consumo y atraer tanto al turismo interno como al extranjero.

Escuchá la entrevista con Aldo Elías en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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