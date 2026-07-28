La emergencia climática alteró la rutina de Bariloche por el fuerte temporal

En plenas vacaciones de invierno, San Carlos de Bariloche enfrenta uno de los temporales de nieve más intensos de los últimos años. La acumulación de nieve y hielo obligó al municipio a declarar la emergencia climática, suspender las clases, restringir la circulación y reforzar las medidas preventivas para garantizar la seguridad de residentes y turistas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Laura Martínez Quintana, periodista de Bariloche, explicó que el momento más crítico se registró el domingo, cuando se produjo la mayor nevada. Además, explicó que posteriormente las lluvias volvieron a transformarse en nieve durante la madrugada. En ese contexto, indicó que el municipio recomendó permanecer en los hogares, utilizar cadenas para circular por las rutas y despejar las veredas para prevenir accidentes por la formación de hielo.

Martínez Quintana precisó que el temporal dejó múltiples choques y caídas tanto en la ciudad como en las rutas de la región. Además, explicó que el aeropuerto retomó sus operaciones, aunque con demoras debido a las cancelaciones acumuladas, mientras que el transporte urbano continúa funcionando con dificultades. Pese a las complicaciones, destacó que la llegada de la nieve fue recibida con entusiasmo por el sector turístico en plena temporada alta y aseguró que, tras un inicio de invierno con reservas por debajo de lo esperado, la demanda se reactivó en los últimos días con una importante afluencia de turistas brasileños prevista también para agosto.