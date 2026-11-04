La derrota republicana expuso la ruptura entre Trump y sus votantes

Los demócratas se quedaron con el control de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos en las elecciones de medio término del martes, un revés que condiciona los dos últimos años de mandato de Donald Trump. Con datos todavía parciales, el partido azul suma 54 bancas en el Senado contra 44 republicanas, con Alaska y Mississippi sin definir, y supera con holgura la mayoría en la Cámara de Representantes. El golpe más simbólico llegó desde Texas, histórico bastión republicano, donde Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott en la carrera por la gobernación y James Talarico venció a Ken Paxton en la disputa por el Senado.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Tobías Belgrano, analista internacional, sostuvo desde Taiwán que el resultado refleja una ruptura del contrato electoral entre Trump y sus bases. “No votaron abrir más conflictos, no votaron mandar jóvenes estadounidenses a guerras en el exterior”, afirmó, en referencia a la guerra con Irán y a su impacto en el precio del petróleo y el costo de vida. A su juicio, las urnas le dieron la razón a la línea «America First» del vicepresidente JD Vance por sobre la postura intervencionista de Marco Rubio, y mostraron el avance de los Socialistas Demócratas, el ala que referencian Bernie Sanders y Zohran Mamdani. “Yo no creo que los demócratas vuelvan a elegir a un moderado”, anticipó.

Para Belgrano, a Trump le queda escaso margen de maniobra. “El resultado es demasiado contundente para utilizar el fraude como herramienta”, señaló, y advirtió que un Congreso opositor envalentonado podría impulsar un juicio político. El analista consideró además que el revés repercute en la Argentina por el alineamiento de Javier Milei con el líder republicano. “La ideologización de la agenda del gobierno de Javier Milei en materia de relaciones internacionales es también parte de un costo que puede llegar a pagar”, concluyó.