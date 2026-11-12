Sociedad

El padre Molero cuestionó la reacción del Gobierno ante el mensaje del Papa

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad12 noviembre, 2026
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El sacerdote Pablo Adrián Molero, responsable de Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, criticó al Gobierno nacional por mostrarse rápidamente alineado con el mensaje de León XIV durante su visita a la Argentina. “Me pareció más prudente callarse, escuchar y ver”, planteó, y fue escéptico sobre el impacto de la visita: “No creo que la Argentina sea distinta porque vino el Papa ahora”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el padre sostuvo que el pontífice habló “como pastor” y no como jefe de Estado. “El Evangelio no es repartir estampitas”, graficó. Recordó que el Papa se refirió a la dimensión social de la propiedad privada y a la justicia social, y lo contrastó con la postura oficial: “El gobierno se ha pasado bastardeando la justicia social”. Por eso desestimó la reacción del vocero presidencial: “No pasó nada, no va a pasar nada”.

Sobre la visita al Pequeño Cotolengo Don Orione de Claypole, señaló que allí “se junta discapacidad, pobreza, exclusión” y que, aunque el Papa no lo mencionó, el desinterés del Gobierno estaba presente: “Todos lo sabíamos”. “Yo imagino que el Papa no es un sonso, y entonces claramente se armó esto porque se quería mostrar algo”, afirmó sobre la elección de ese lugar. Aclaró que no participó de la organización y dijo no tener “ninguna certeza” sobre las supuestas presiones oficiales para suspender la actividad. Además, cuestionó que en las exposiciones del vocero “nunca apareció el tema de la discapacidad”.

Escuchá la entrevista con Pablo Molero en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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