El padre Molero cuestionó la reacción del Gobierno ante el mensaje del Papa

El sacerdote Pablo Adrián Molero, responsable de Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, criticó al Gobierno nacional por mostrarse rápidamente alineado con el mensaje de León XIV durante su visita a la Argentina. “Me pareció más prudente callarse, escuchar y ver”, planteó, y fue escéptico sobre el impacto de la visita: “No creo que la Argentina sea distinta porque vino el Papa ahora”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el padre sostuvo que el pontífice habló “como pastor” y no como jefe de Estado. “El Evangelio no es repartir estampitas”, graficó. Recordó que el Papa se refirió a la dimensión social de la propiedad privada y a la justicia social, y lo contrastó con la postura oficial: “El gobierno se ha pasado bastardeando la justicia social”. Por eso desestimó la reacción del vocero presidencial: “No pasó nada, no va a pasar nada”.

Sobre la visita al Pequeño Cotolengo Don Orione de Claypole, señaló que allí “se junta discapacidad, pobreza, exclusión” y que, aunque el Papa no lo mencionó, el desinterés del Gobierno estaba presente: “Todos lo sabíamos”. “Yo imagino que el Papa no es un sonso, y entonces claramente se armó esto porque se quería mostrar algo”, afirmó sobre la elección de ese lugar. Aclaró que no participó de la organización y dijo no tener “ninguna certeza” sobre las supuestas presiones oficiales para suspender la actividad. Además, cuestionó que en las exposiciones del vocero “nunca apareció el tema de la discapacidad”.