La natación argentina tuvo una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, con Cecilia Dieleke como una de las grandes protagonistas de la delegación nacional. La nadadora consiguió tres medallas: oro en los 200 metros espalda y bronce en los 100 y 50 metros de la misma especialidad. Su entrenador, Walter Rodríguez, destacó la importancia de acompañar el crecimiento de los jóvenes deportistas y evitar las exigencias desmedidas por los resultados.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Walter Rodríguez analizó el rendimiento de su dirigida y remarcó que la competencia internacional representa una experiencia fundamental para su desarrollo. «Lo importante es llevarlos a competir con los mejores, que aprendan a perder con los buenos», sostuvo. Además, cuestionó la falta de cultura deportiva en Argentina y señaló que muchas veces se juzga a los atletas por sus resultados sin contemplar los procesos de formación y las dificultades que atraviesan.

En cuanto a la actualidad de la natación argentina, Rodríguez destacó el proceso de desarrollo que comenzó en 2011, con la búsqueda de talentos en todo el país y la capacitación de entrenadores para incorporar nuevos métodos de preparación. Según explicó, ese trabajo permitió consolidar una camada de jóvenes que hoy integra gran parte de la selección absoluta: «La selección absoluta de natación hoy está compuesta en un 95% de juveniles». Sin embargo, advirtió que todavía existe una brecha importante respecto de las potencias internacionales y que el desafío es transformar las buenas actuaciones regionales en marcas competitivas a nivel mundial.

De cara al futuro, el entrenador explicó que el principal objetivo de Dieleke será el Mundial Juvenil de Portugal, previsto para agosto de 2027, aunque también participará en competencias de mayores para ganar experiencia. Incluso, existe la posibilidad de buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. «Si se da ese hecho, sería algo muy lindo porque estaría yendo a competir a un Juego Olímpico con una edad muy joven», afirmó Rodríguez, quien proyecta un camino de preparación que también apunta a Brisbane 2032.

¿Cuántas medallas ganó Argentina en Dakar 2026?

ORO: Cecilia Dieleke – 200 metros espalda (Natación).

ORO: Selección masculina de Futsal.

BRONCE: Cecilia Dieleke – 100 metros espalda (Natación).

BRONCE: Cecilia Dieleke – 50 metros espalda (Natación).

BRONCE: Thiago Carvallo – Judo hasta 66 km.

BRONCE: Selección masculina de Rugby Seven (Los Pumitas 7s).

También hubo diplomas olímpicos

Esgrima: Catalina Borrelli, cuarto puesto en sable.

Atletismo: Zoe Gorski, cuarto puesto en los 3000 metros, e Irene Pernía, séptimo lugar en los 1500 metros.

Natación: Thiago Pizzini Paz, séptimo puesto en los 400 metros libre.

Beach volley: Ángeles Frascarolo e Isabella García Curado, quinto puesto.

Básquet 3×3: Enzo Roth, Igor Joloidovsky, Thiago Montes y Ezequiel Román, quinto puesto.