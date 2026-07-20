De la tristeza al orgullo: Argentina es subcampeona del mundo

La selección argentina cayó 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El único gol del encuentro lo marcó Ferrán Torres a los 106 minutos (tiempo suplementario), lo que derribó las posibilidades de que la albiceleste pueda conquistar el bicampeonato. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni peleó hasta el final, a pesar de contar con un jugador menos tras la expulsión de Enzo Fernández.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Matías Recchioni opinó que «España fue un merecido campeón, ya que dominó a la Argentina desde el primer minuto»: «Argentina llegó diezmada físicamente a la final porque tuvo que jugar muchos alargues y tuvo un día menos de descanso», agregó. Por otro lado, sentenció que el encuentro ante la Roja «fue el peor partido de la era Scaloni», aunque «el Mundial para los argentinos había terminado el pasado miércoles ante Inglaterra».

El DT de la selección confirmó que cumplirá su contrato con la AFA hasta diciembre y que «después verá», abriendo la posibilidad de un inminente recambio. Frente a esto, Recchioni expresó: «Scaloni tiene que quedarse. Placente no es otro Scaloni», en referencia al entrenador de las juveniles. Además, concluyó: «Scaloni es el mejor entrenador argentino de la historia».