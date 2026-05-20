Deportes

Crece la motosierra en el deporte

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad20 mayo, 2026
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El recorte de partidas dispuesto por el Gobierno nacional volvió a encender las alarmas en el ámbito deportivo. Referentes de distintas disciplinas expusieron en la Cámara de Diputados sobre la crisis que atraviesa el sector y reclamaron la restitución del 1% del impuesto a la telefonía celular para financiar el ENARD. En ese contexto, dirigentes y atletas advirtieron sobre la falta de recursos para infraestructura, competencias y preparación de deportistas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Emiliano Ojea, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino y coordinador del Observatorio Metropolitano del Deporte de la UMET, aseguró que la situación “afecta de sobremanera” al deporte argentino y sostuvo que el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo “está hecho un desastre”: «recortaron mil millones para el deporte federado, 4 mil millones para mantener el ENARD y 320 mil millones para infraestructura deportiva», agregó. Además, denunció que muchas delegaciones ya no cuentan con financiamiento para competir en el exterior y que varios atletas deben recurrir a rifas o aportes familiares para viajar. “Hoy el deporte lo financian las familias al 100%”, afirmó.

Ojea también cuestionó la falta de planificación estatal y remarcó que Argentina no cuenta con un sistema deportivo organizado que permita medir clubes, deportistas federados o políticas públicas. Según explicó, el problema no es nuevo, aunque aseguró que la situación actual es “mucho más grave” porque existe “un Estado ausente y sin cara”. Asimismo, advirtió que países como Chile, Perú y Paraguay destinan más presupuesto al deporte y mantienen políticas sostenidas más allá de los cambios de gobierno.

Escuchá la entrevista con Emiliano Ojea en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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