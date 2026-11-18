El fenómeno de El Niño comenzó a impactar con fuerza en Santa Fe, donde el río Paraná alcanzó los 5,85 metros y superó el nivel de evacuación, establecido en 5,70. La crecida ya provocó el traslado de cerca de 200 familias, principalmente en barrios costeros y zonas ubicadas fuera de los anillos de defensa. Además, los pronósticos anticiparon que el río podría mantenerse elevado durante los próximos meses, con nuevos picos entre diciembre y febrero.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Ariel Robledo, periodista de Santa Fe y editor de El Pato Digital y El Pato TV, explicó que la situación actual ya superó los registros de evacuados de la última crecida importante de 2016. «Con esta misma altura teníamos más o menos 120 familias evacuadas. Hoy estamos llegando casi a las 200», señaló. También advirtió sobre el avance de las construcciones en terrenos históricamente inundables: «Son espacios que siempre ocupó el río, pero como hacía mucho tiempo que el río no llegaba hasta ahí hubo gente que empezó a construir en esas zonas». En ese sentido, mencionó los casos de Alto Verde, Colastiné y Arroyo Leyes, donde numerosas familias debieron abandonar sus viviendas.

Por otra parte, Robledo señaló que existen reclamos de vecinos por loteos habilitados sin las correspondientes obras de contención, que terminaron inundados pese a contar con servicios e impuestos al día. Mientras tanto, la provincia trabaja en la asistencia de los damnificados mediante módulos habitacionales, atención sanitaria, vacunación y distribución de repelentes. El periodista advirtió que las perspectivas no son alentadoras: «Se cree que los niveles del río van a ser altos» durante varios meses y que las lluvias intensas podrían generar nuevas complicaciones.