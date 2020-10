Mario Nirenberg, Gerente General de la Cámara Argentina de Shopping Centers, se refirió a la situación de los shoppings centers y el pedido de apertura por parte del Gobierno de CABA para su reapertura.

A ocho meses de la aparición de la pandemia y la consiguiente cuarentena, los shoppings centers se encuentran en una situación límite a causa del cierre total de sus actividades. “La situación de los shoppings es terminal. Se han perdido 10.000 puestos de trabajo y hay comercios que no van a reabrir las puertas cuando termine la pandemia”, aseguró Nirenberg

Según comentó el Gerente General de la Cámara Argentina de Shoppings Centers, “desde el primer día de la cuarentena, presentamos un protocolo que tiene estándares más estrictos que otros que se encuentran en vigencia, para actividades que están autorizadas”.

Niremberg explicó que los shoppings han hecho un esfuerzo mayúsculo para poder sostener a los locatarios de los negocios que en su mayoría son Pymes y empresas familiares. “Desde el 20 de marzo no venimos cobrando alquileres, no obstante nuestros locatarios ya nos dicen que no dan más “, enfatizó.

Con un total de 41 shoppings distribuidos en el AMBA , tanto los 15 de la Ciudad como los 26 del Gran Buenos Aires se encuentran cerrados desde el 20 de marzo y esto, según advirtió Nirenberg, “significa que más de la mitad de la industria está detenida, más allá de algún shopping en particular por tener características de galería, pudo abrir aunque de manera parcial”.