Los vecinos de la Villa 20, del barrio de Villa Lugano, se enteraron, con una fuerte campaña de marketing, que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los visitaría para poder tomar conocimiento de todas las problemáticas que atraviesa el barrio.



El anunció no cayó bien, ya que, quienes integran el barrio viven situaciones en las que sus derechos se ven vulnerados, sistemáticamente, a pesar de que ya pasaron 5 años de la sanción de la ley que fijó la urbanización de la villa, y en este contexto la condiciones deplorables en las que viven son más evidentes.



Muchas personas de la Villa 20 cuentan con un trabajo, no acceden a condiciones dignas de viviendas, no tienen agua potable, electricidad, conectividad a internet, ni dispositivos digitales que permitan a los chicos seguir estudiando.



El acceso a la salud es un capítulo aparte, porque hace años que en la Comuna 8 aguardan la construcción del Hospital de Agudos Cecilia Grierson. Es que espacio hoy funciona como un centro de salud integral pero no se lo puede llamar hospital, al no contar con la complejidad para atender los casos que los requieran, además de las camas que posee.



Los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) se encuentran desbordados y falta personal para atender la emergencia sanitaria, al igual que en la Unidad Febril de Urgencia (UFU).



Grecia Guzmán, Integrante de la Mesa Activa por la reurbanización de Villa 20, señaló que en el barrio que hay manzanas sin agua y que es indignante escuchar campañas contra la pandemia: “Cuando nos dicen ‘mantené la higiene’, nosotros nos preguntamos en qué país viven, en que ciudad viven porque esto no sucede. Porque el gobierno no garantiza lo que debería.”



Las organizaciones nucleadas en la Mesa de Urbanización junto a las familias de la Villa 20 se movilizaron a la puerta del colegio, donde finalmente se hizo presente la Ministra de Desarrollo y Habitat de CABA, María Migliore, para mostrar carteles con los reclamos, ya que no pudieron participar de la reunión de vecinos a pesar de haberse inscripto.