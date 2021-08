Marcelo Guouman, legislador de la UCR-Evolución, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un marco institucional que regule los derechos y las obligaciones de los profesionales de peluquería.



El diputado porteño explicó que, “con la Asociación de Peluqueros de la Ciudad se busca establecer un marco institucional que regule la actividad de la peluquería, para todos y para todas por igual. Se rige, bajo el principio transparencia, equidad e inclusión. Procura defender los derechos de los peluqueros y las peluqueras creando una asociación donde estos se matriculen elevando su nivel”.



Para poder ejercer la profesión se les solicitará a los peluqueros una matrícula, la cual será expedida por el ente público no estatal que se crea por esta ley. Para otorgárselas los peluqueros deberán acreditar ser mayor de edad, poseer título profesional habilitante o haber ejercido la profesión durante diez años de manera ininterrumpida, tener domicilio en la Ciudad, contar con seguro de caución, entre otras cuestiones.



El proyecto prevé que no podrán ejercer la profesión quienes estén “condenados judicialmente por delitos contra la propiedad o la fe pública, hasta el cumplimiento de su condena”, “los inhabilitados judicialmente por las causales previstas en el Código Civil” y “los sancionados con la cancelación de la matrícula de peluquero mientras no sea objeto de rehabilitación”.



Además, a los fines de la organización y funcionamiento de la Asociación de Peluqueros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el proyecto el texto fija que la entidad retendrá el 5%, como mínimo del total de los fondos por cuota de colegiación. Esta cifra podrá ser aumentada por decisión del Consejo Superior, quien anualmente, pondrá en conocimiento de Distrito la Memoria y Balance respectivo.