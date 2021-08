Vecinos buscan saber cuándo la Universidad de Buenos Aires (UBA) abrirá el Parque Agronomía que permanece cerrado desde marzo del año pasado.



El Movimiento Agronomía Abierta viene trabajando hace tiempo para que el espacio verde pueda ser disfrutado por todos y en este momento, tras rumores de reapertura, exigen que la UBA lo confirme.

“La reapertura del parque es lo suficientemente importante como para que sea comunicada por las vías oficiales de la UBA y no solamente por las redes de una agrupación estudiantil”, cuenta Selva, vecina e integrante de la agrupación.

Pues el Centro de Estudiantes de la Facultad, publicaron que el 1 de septiembre «las puertas de la Facultad se encontrarán abiertas para actividades recreativas», e incluso aseguraron que funcionaría entre las 7 y 20.30 horas.

No obstante desde el Movimiento Agronomía Abierta, aclararon: “Si el rumor es cierto, nuestra exigencia vecinal no se termina porque demandamos un plan de manejo conjunto. A través de ese instrumento, nos proponemos que una vez reabierta la agronomía al público, no solo no pueda ser vuelta a cerrar sin consultar, sino que se avance en una integración entre la UBA y la comunidad cumpliendo con sus responsabilidades”.