El último domingo, la función inaugural del Cine Teatro El Plata, estuvo a cargo de Los Amados, un grupo musical con 30 años de trayectoria.



En la nueva sala del Complejo Teatral Buenos Aires los vecinos pudieron disfrutar de una tarde a puro ritmo y color con artistas que recorren los escenarios de todo el país.

“Para nosotros es un hito en la carrera cuando reinauguramos un lugar de la cultura, un teatro, un cine teatro, un centro cultural y este espacio está muy resignificado sabiendo que fue una gran lucha vecinal”, expresó Alejandro Viola integrante de la compañía, en diálogo con Frecuencia Zero.



Asimismo, el actor destacó la calidad de las instalaciones del teatro de Mataderos tales como los camarines amplios, el escenario recién pintado y las luces que lo hacían lucir aún mejor.



Viola, quien representa al Chino Amado en la obra, señaló que fue fundamental el grupo de trabajadores con el que encararon la puesta en escena: “Los técnicos estaban muy a disposición y había mucha alegría, y eso también se ve en la comodidad de uno cuando está haciendo el show. Estábamos todos en la misma frecuencia”.



Si bien aún no está cargada en la web del Complejo Teatral Buenos Aires, la agenda del Cine Teatro El Plata, ya estaría diagramada hasta el 12 de diciembre inclusive, es por eso que toadavía no pueden asegurar, Los Amados, una nueva presentación en el lugar para quienes se quedaron con las ganas de compartir las historias romanticas, y no tanto, del grupo artístico.