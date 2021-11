Vecinos de la Comuna 8 reclaman la conclusión de las obras del único hospital con el que contarían en la zona.



Está integrada por los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo. Allí viven 200 mil personas. El 45% de esa población se atiende en el sistema público de salud.



Trabajadores, integrantes de la Junta Comunal deciden no llamarlo Hospital Cecilia Grierson porque no cuenta con infraestructura, ni equipos de trabajo, ni hubo nombramientos de personal como para merecer ese nombre.

A la fecha, el espacio de salud sólo posee unas 20 camas, de las 240 proyectadas. Ésta es una de las razones que da el Jefe Comunal, Miguel Angel Eviner, en dialogo con Frecuencia Zero para no llamar hospital al Gierson. Quien, además, en ese sentido planteó: “Que no se termine la tercera etapa de la obra es una decisión política. Una obra que comenzó en 2009, más de 12 años es demasiado”.

El comunero, destacó que es una Comuna muy abandonada la que le toca presidir por ser la que padece mayor falta de vacantes, la que tiene más villas que carecen de urbanización, con complejos habitacionales deteriorados y en la que emplazaron la única planta de áridos de la Ciudad degradando la calidad del aire.



Por otra parte, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió a la Justicia que le permita abandonar la construcción para destinar ese dinero a la pelea contra el Covid-19. La jueza Elena Liberatori rechazó el pedido.