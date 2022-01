Martina Ailen Espiritano, hermana de un internado en terapia intensiva del Hospital Santojanni, contó a FRECUENCIA ZERO que el aire acondicionado de terapia intensiva no anda hacen 10 días en el hospital porteño. «Tampoco andaban en los quirófanos y tuvieron que cancelar cirugías porque no podían operar», aseguró.

Por la falta de acondicionamiento, en medio de la ola de calor de los días anteriores, se descompensaron un enfermero y un visitante. Sin embargo, aún no se reparó el aire y por el momento se mojan lo «radiadores» del aparato con una manguera de bomberos.

«Dentro de Terapia estamos dependiendo del día que hace para que los pacientes estén bien», afirmó Espiritano.

De parte de la dirección del Hospital Santojanni enviaron a los familiares de los pacientes a quejarse al ministerio o les ofrecieron firmarle el traslado de los pacientes para que se puedan atender en otra institución. Sin embargo los familiares no quieren trasladar a los pacientes porque individualmente de los problemas que tenga el hospital en materia de infraestructura, reciben una atención muy buena.

Cabe recordar, que en los últimos días hubo grandes cortes de luz y el hospital no estuvo ajeno al hecho. «El hospital estuvo varios días funcionando con un generador por los cortes de luz», aseguró Espiritano.