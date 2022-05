Desde UTE-Cetera, trabajadores de la educación pertenecientes a institutos de cultura dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma se manifestaron en contra de los "recortes de presupuesto" y por la "titularización de docentes" para el sector.

Este mediodía intervinieron artísticamente las fachadas del Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla" y "Astor Piazzolla", ubicados en Gallo 238; el Instituto Vocacional de Arte, de Curapaligüe 1026, y en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, ubicada en Sarmiento 2573.



"Estos son espacios que dependen del Ministerio de Cultura porteño y éste no invierte, por ejemplo el Manuel de Falla no tiene un edificio propio. La cartera no da respuesta a los reclamos de los trabajadores", señaló Carlos Guerrer Secretario de cultura de UTE-Cetera.



"La enseñanaza artística en la Ciudad de Buenos Aires no tienen los recursos que tiene que tener para su funcionamiento, no hay una inversión en infraestructura, el Maunuel de Falla tiene cien pianos desafinados que no se pueden usar porque no hay presupuesto para afinarlos"agregó Guerrer.