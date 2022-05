Se aprobó la reforma del Estatuto Docente, gracias a la cantidad de votos que aportó el oficialismo pero sin el aporte de la oposición. Las modificaciones se orientan en "horizontalizar" la carrera y promover mejoras salariales "sin dejar el aula".

Sin embargo, el sector sindical muestra una reticencia a las reformas. Sergio Abrevaya, secretario general del partido GEN, apuntó contra el sector y aseguró que hoy en día parecen más conservadores que sectores de izquierda progresista, dado que siempre "juegan para atrás".

En cuanto a la reforma puntualmente, Abrevaya explicó que en la Legislatura es importante la discusión, pero lo que se observó en las comisiones fue que a los legisladores no les interesa debatir en el recinto y de esa manera sacar un mejor texto.

A su vez, en la legislatura ocurre algo muy particular, que es que la fuerza mayoritaria es el PRO y la minoritaria el Frente de Todos, pero los legisladores del FdT no están de acuerdo en dar un debate y ceder. En cambio, cuando una fuerza política es minoritaria debe ceder en lo que no cree e intentar que la fuerza política mayoritaria ceda y de esa manera integrar un texto mejor, donde ambos puedan contribuir algo.

Las reformas que se introdujeron en el estatuto, desde los sindicatos se las observa como una competencia. Pero en otras partes del mundo gobernantes de centroizquierda como Lula Da Silva y Rafael Correa, introdujeron reformas similares para mejorar el sistema educativo. "El incentivo para el docente tiene que ser siempre con estar en clase y ser el que mejor lo hace", agregó Abrevaya.