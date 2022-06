El liberalismo puso en agenda nuevamente la discusión por las pistolas Taser

El bloque de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto de ley para que se autorice la implementación del uso de cualquier otro tipo de armas no letales para la Policía de la Ciudad; y exigieron que se establezca un protocolo para su uso.

Oscar Zago, legislador porteño por LLA, explicó que el proyecto que presentó su espacio político es para todo tipo de armas no letales. Además de las Taser, hay otras armas que no son de contacto directo. Hay unas en particular que no realizan una descarga eléctrica como las Taser, sino que arrojan un "balín" que mancha la ropa y es como "gas pimienta".

La implementación de armas no letales tiene una discusión de fondo en la Ciudad, donde el Frente de Todos es de los partidos con mayor oposición al uso de estas. En ese contexto, lo que pidió el bloque de LLA es que los legisladores expliquen el motivo por el cual se oponen a las armas no letales, pero avalan las armas de plomo.

Además, el proyecto plantea que la Policía debe realizar una práctica de instrucción de las armas no letales. Y, a su vez, el legislador explicó en diálogo con FRECUENCIA ZERO que las mismas fábricas de las pistolas Taser tienen "profesionales que son enviados de los distintos países para instruir sobre el bien uso de las armas".