Este viernes estará disponible un formulario online para anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

El decreto 332/2022, que dispuso la segmentación, se publicó el 16 de junio pasado en el Boletín Oficial y, con esa medida, el presidente Alberto Fernández oficializó el régimen de segmentación de subsidios a usuarios residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red.

Todo aquel que quiera recibir los subsidios tiene que inscribirse en el RASE. Los datos que se deberán completar incluyen: el Documento Nacional de Identidad, el número de trámite del DNI, nombre, apellido, CUIL, género, fecha de nacimiento, datos socioeconómicos, situación laboral, datos de contacto, domicilio declarado por el usuario, código postal, relación con el domicilio, datos del servicio de luz, datos del servicio de gas y datos del grupo conviviente.

Quienes no posean la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular. Por lo tanto, también las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios.

Asimismo, Ricardo Espinosa, titular de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, explica en diálogo con Frecuencia Zero, que "si una persona tiene más de un medidor a su nombre se subsidiará sólo el servicio del domicilio donde declare residencia o bien se pagará tarifa plena, si tuviera tres propiedades, solo en el que resida".

Al ser consultado por los niveles de usuarios, Espinosa aclaró que "tendrán tarifa plena los hogares que reúnan ingresos mensuales totales equivalentes o superiores a $348.869 (bruto) -3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el Indec- , o tener tres o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años, tres o más inmuebles, una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena".