Los Bomberos Voluntarios de Villa Soldati perdieron herramientas por un millón y medio de pesos tras un robo a su autobomba.

El vehículo se encontraba en la puerta del cuartel ubicado en Tabaré al 3200, de la Comuna 8, espacio donado por el bombero y jefe de turno, Sergio Touseda, quien explicó a Frecuencia Zero en referencia al robo que "También sentimos bronca por el hecho, porque nosotros somos parte de la comunidad y estamos capacitados para atender las emergencias de la zona".

Lo cierto es que ésta sustracción se pudo haber evitado si hubiesen contado con espacio para guardar la unidad y si bien cuentan con un espacio cedido por la Ciudad pero hay que hacer todo desde cero, "es una obra muy importante la que hay que hacer y nosotros no tenemos el dinero", aclaró Touseda.



"En cuanto a la reposición de las herramientas, usaremos las de otro camión que estaba en reparación y cambiamos el lugar de almacenaje. Luego de a poco iremos comparándolas nuevamente, con el subsidio que recibimos de Nación una vez por año".

En ese sentido, el bombero Touseda, resaltó que ellos no salieron, ni saldrán a pedir plata a los vecinos, "no vendemos rifas, ni bonos y no lanzamos ninguna campaña de socio adherente".