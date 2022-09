Pedido de informes por la Subsede Comunal 9 cerrada desde 2020

Hace unos días, se llevó adelante una reunión de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana en la Legislatura porteña de la que participaron integrantes de la Junta Comunal 9 por haber presentado un pedido de informes al Ejecutivo porteño.

Los juntistas quieren saber por qué aún no se abre la subsede de la Comuna, ubicada en Av. Directorio 4360, cerrada desde marzo de 2020.

La no apertura del espacio repercute en la falta de servicios para los vecinos y, al mismo tiempo, perjudica a los comuneros que no cuentan con un lugar donde desarrollar su trabajo y así cumplir con sus obligaciones. "Lo único que tenemos es nuestro celular para gestionar", señaló Lorena Crespo, integrante de la Junta en diálogo con Frecuencia Zero.

Asimismo, Crespo explicó que "en la sede de Timoteo Gordillo 2212, funciona el despacho del Presidente de la Comuna 9 y algunos servicios de forma restringida, ya que la mayoría de los trámites, después de la pandemia, pasaron a ser virtuales, para lo cual se ha instalado un espacio para ayudar a quienes no están acostumbrados a lo digital".

"El Gobierno de la Ciudad no se ha encargado de informar cómo tramitar los servicios y hay otros que ya no existen como, el Servicio Social Zonal que atiende a las personas de mayor vulnerabilidad. Acá hay una cuestión de voluntad política, porque cuando se tuvo que cerrar por reformas la Comuna, en la primera camada de Comuneros, la misma funcionó en el Club Brisas de Liniers", agregó.

Por otra parte, Hernán Poggi, también integrante de la Junta Comunal 9 por la Coalición Cívica, coincidió con su par del Frente de Todos: "Adherimos al pedido de informes porque queremos saber por qué está cerrada y queremos su reapertura".