Con un cabezazo de Darío Benedetto en el segundo tiempo, Boca Juniors derrotó por 1-0 a River Plate por la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. De esta manera, el Xeneize se prende a la pelea por el primer puesto del campeonato local.

La más clara de la primera mitad fue para River, con un gran anticipo de Emanuel Mammana en un tiro de esquina en el arranque, pero Agustín Rossi evitó el gol con una mano salvadora. En el segundo tiempo, River hizo tres cambios pero no cambió el equipo. La primera llegada de riesgo fue la volea de Pol Fernández, que Franco Armani desvió al córner y de ese tiro de esquina, el Pipa metió un cabezazo con gran potencia fuerte contra el piso y rompió el cero en favor de Boca. A partir de allí, el Xeneize aguantó el resultado hasta el final.

Luis Fregossi, periodista de Mundo Boca, explicó en diálogo FRECUENCIA ZERO la situación en la que se encuentra Hugo Ibarra tras el Superclásico y aseguró que el entrenador de Boca está en condiciones de quedarse hasta el final del torneo local porque "demostró que se lo merece".

Ibarra salió bicampeón de la reserva, obvio que eso no le da la chapa para dirigir a Boca; pero hay contexto, el contexto de Boca cuando llega Ibarra es compleja. Había perdido la Libertadores, los jugadores se pelean con la dirigencia porque no le pagaban los premios; en ese contexto llega Ibarra. No hay duda de que Ibarra se queda hasta fin de año, se lo ganó.